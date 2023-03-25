محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ تعليمات الحملة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود المكثفة التي تقوم بها رئاسة مراكز ومدن المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة والزينة علي الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطي وأفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة في إطار المبادرات الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة واتحضر للاخضر" لتوفير بيئة صحية وآمنة وكذا أعمال تحسين الصورة البصرية للمواطنين.



وقال اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوي الجمهورية حيث تم زراعة الأشجار المثمرة بنطاق مركز المنصورة بالجزر الوسطى بالطريق العمومي طريق سندوب /السنبلاوين وتم التأكيد على حسن رعايتها والحفاظ عليها من قبل مسئولي البساتين برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة.



وقال المحاسب سيد النخيلي إنه تم متابعة أعمال زراعى الأشجار المثمرة بشوارع مدينة تمي الأمديد ومنها مناطق محيط محكمة تمب الأمديد وعدد من الشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة ضمن المبادرة تعزيزا لجهود الدولة المكثفة لزيادة المساحات الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



و قال السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة إنه تم متابعة أعمال زراعة الأشجار المستلمة من مبادرة 100 مليون شجرة و اتحضر للاخضر حيث تم اليوم زراعة عدد من الأشجار بالطريق الزراعي من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وجاري متابعة التوزيع لزراعتها بالمصالح الحكومية والطرق العامة والجزر الوسطي والحدائق بنطاق رئاسة المركز.



كما قال نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية إنه تم متابعة توزيع وزراعه الأشجار المتنوعة منها اشجار الزيتون والليمون والبرتقال بمدخل مدينة المطرية في اطار الجهود المبذولة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال زيادة المساحات الخضراء والتخفيف من آثار التغيرات المناخية..



و قالت أميمة السعيد رئيس مدينة الكردي إنه تم متابعة أعمال الزراعة للأشجار على الطرق العامة والشوارع والميادين والجزر الوسطى والحدائق بنطاق مدينة الكردي في اطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.



وقال متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد إنه تم متابعة أعمال تنفيذ زراعة الأشجار الواردة في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة حيث تم زراعة العديد من الأشجار بالطريق العمومي بنطاق قرية اليوسفية التابعة لرئاسة مركز ومدينة بني عبيد.



كما أكد مختار علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال"مختار" إن هذه الأشجار يتم زراعتها على جانبي الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلي الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة..



كما أكد على استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرات الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر بهدف رفع كفاءة تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة بنطاق محافظة الدقهلية.

مشروع زراعة 100 مليون شجرة

مشروع زراعة 100 مليون شجرة