الدفاع الروسية: مقتل جندي و8 مسلحين في محاولة اقتحام معسكر سوري بحلب

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسلحين حاولوا اقتحام مناطق خاضعة للنظام السوري في حلب.

وأضافت في بيان لها اليوم الجمعة، أن المحاولة أسفرت عن مقتل جندي سوري و8 مسلحين خلال محاولة اقتحام مناطق في حلب.

ماذا حدث في سوريا خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن غارة شنتها طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع، أمس الخميس، أسفرت عن مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومقاول آخر في شمال شرق سوريا.

وأضافت أن القوات الأمريكية ردت بعد فترة وجيزة بـ"ضربات جوية دقيقة" في سوريا، مستهدفة منشآت تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن الهجوم على القوات الأمريكية استهدف قاعدة تحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا في حوالي الساعة 1:38 مساء (1038 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان، إن مجتمع المخابرات الأمريكية حدد أن الطائرة بدون طيار من أصل إيراني، لكنه لم يقدم أي دليل فوري آخر يدعم هذا الادعاء.