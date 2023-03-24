مصرع وإصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

وقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، أسفر عن مصرع مواطن، وإصابة 11 آخرين، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وأصيب 11 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.