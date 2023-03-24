الحلقة الثانية من «عملة نادرة».. نيللي كريم تستعيد الذكريات مع زوجها المقتول

انتهت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل “عملة نادرة” بمشهد استرجاع نيللي كريم “نادرة” لذكرياتها مع زوجها المقتول.

وتنتهي الحلقة بحديث جمال سليمان “عبد الجبار” بمحاولة استرجاع الأرض من حفيدة يوسف و تعويض نادرة بمليون جنيه، الا انها تفاجئهم جميعا و تخبرهم بنقل بلال ملكية الأرض لها قبل قتلة.

جدير بالذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد العاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

ويعرض مسلسل “عملة نادرة” على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة “WAtch IT”، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.