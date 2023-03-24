الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«رسالة الإمام».. «الشافعي» اشغل عقلك بما يجعلك أقرب للناس لا بما يبعدك عنهم

رسالة الإمام
رسالة الإمام

في الحلقة الثانية من مسلسل "رسالة الإمام"، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي- الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، في الصحراء الجرداء يظهر الإمام الشافعي ومعه أسرته والدليل والحرس الذي تركه قائد القافلة أبو بشر وهم يتجهون إلى عيون موسى كي يلحقوا بالقافلة.

يسأل الدليل وهو مترجل على قدميه وفي يده عصاه التي يتكأ عليها الإمام الشافعي فيقول له: "قبل أن أخبرك عن الاستراحة ترددت ولولا اني أدركت حرج الموقف وحال زوجتكم الصحية ما تجرأت، ومع هذا ساورني شك بأنك ستمتنع عن الأمر"، ليرد عليه الشافعي متعجبًا: "فما السؤال؟!".

يكمل الدليل حديثه موجهًا إياه إلى الشافعي: "فقيه وعالم في الدين ويأخذ الدواء من راهب ألن يوقعك هذا في حرج؟ أقول هذا من باب أن ألفت النظر".

يبتسم الإمام الشافعي بسبب سؤال الدليل ويرد عليه قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم" يا صديقي لقد أحل الله لنا طعامهم وأحل لهم طعامنا فما بالك الدواء، وقال تعالى أيضًا: "ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يتسكبرون".

يعتذر الدليل عن سؤاله للإمام الشافعي ليرد عليه الأخير قائلًا: "لا عليك، وإنما أتمنى أن تشغل عقلك بما يجعلك أقرب للناس لا بما يبعدك عنهم ويسأله الإمام متى سنصل ليرد عليه الدليل" قريبًا".

والمسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.

مسلسل رسالة الإمام مسلسلات رمضان 2023 أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الثانية القنوات الناقلة لمسلسل رسالة الإمام مسلسل خالد النبوي

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