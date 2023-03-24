«حضرة العمدة».. روبي مصدومة بعد وصولها قرية«تل شبورة» وياسر الرفاعي يحاول إشغالها عن الجريمة

بعد وصول صفية الفارس "روبي" قرية “تل شبورة”، إذ وجدت جثة أمامها، وهو ما أثار تساؤل الجمهور عن كونها متهمة أن ستتبرأ منها، وأنها كانت في مكان مقطوع ليلا وهو مكان خصب لارتكاب الجريمة.

وبعد وقوع صفية علي الأرض وضعت يدها على الجثة ولطخت يدها بالدماء، ولكن قام الفنان ياسر الرفاعي والذي يعتبر أحد أهالي القرية مبمسح يدها بعد أن رأي يدها ملطخة بالدماء وكانت في وضع من الصدمة ولا تصدق ما يحدث لها وأن كل ما رأته كان من وحي خيالها لا أكثر حتى يشغلها عن الجريمة.



قنوات عرض مسلسل «حضرة العمدة»

يتم عرض حلقات المسلسل على مجموعة قنوات الحياة الفضائية، بشكل حصري، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch IT الرقمية.

أحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسيل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكافة هذه القضايا، ويشارك خلال العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 50 فنان وفنانة.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

بطلة المسلسل الفنانة روبي، وتشتركها الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، إضافة إلى 30 موهبة شبابية جديدة، أما الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل للموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل العمدة.