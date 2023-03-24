مسلسلات رمضان 2023.. «الكبير أوى» يتصدر «تويتر» بعد عرض الحلقة الثانية

تصدر مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، تريند موقع “تويتر” بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل الكوميدي الدرامى الذى يخوض بطولته النجم أحمد مكى والفنانة فاطمة أحمد التى تودى دور مربوحة.

أحداث الحلقة الثانية من الكبير 7

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2، بداية كوميدية قوية، منذ عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وفي أحداث المسلسل تقتحم مربوحة منزلا على الكبير ونفادي و"سناء الشقرا"، وفي يديها مسدس لتحاول التخلص من “سناء” التي يخونها الكبير معها، وتدور بينهما مشادة عنيفة.

وعاد الكبير الذي يلعب شخصيته الفنان أحمد مكي رفقة مربوحة زوجته التي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد إلى المنزل مرة أخرى، وهو يعدها بأن تظل في المنزل ولن يذهبا سويا إلى أي مكان آخر، بسبب ما فعلته أثناء تواجده مع سناء الشقرا ليحجز لهما شهر عسل جديدا.

وتقول الكبير مربوحة: "يعني مش هنروح ونقضي شهر عسل"، ليرد الكبير: "لا هنقضيه في البيت وهتفضلي في البيت مش هتخرجي منه".

ويأتي جوني شقيق الكبير ليقترح الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية لتحسين الحالة بينهما، خاصة بعد الشعور بالفتور الذي وقع بين مربوحة والكبير أوي، وبالفعل يتمكن جوني من إقناع الكبير رفقة مربوحة.

ويذهب مربوحة رفقة الكبير أوي ويظل ينتظران الثنائي الطبيبة التي ستحسن الأحوال بينهما ليعودا ويشعرا بالحب مرة أخرى بعد مرور عام على زواجهما، إلا أن الطبيبة تتأخر ويبدأ يشعر الكبير بالملل، وفي الوقت الذي يريد فيه الذهاب تدخل الفنانة نور التي تلعب دور الطبيبة، وتنتهي الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع.

أحداث «الكبير أوى 7»

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

"الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.