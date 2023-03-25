ضبط 1.200 طن أغذية فسادة فى دمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط حملات مفاجئة على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من سلامة الأغذية بمحافظة دمياط تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار الحرص والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع بالمحال التجارية المختلفة بمحافظة دمياط، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور منال عوض محافظ دمياط، وبناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتواصل إدارة مراقبة الأغذية المرور المفاجئ، تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية، على 182 منشأة محال بيع وتداول الأغذية للتأكد من سلامتها وصلاحية المنتجات الغذائية المختلفة، وقد أسفرت عن ضبط 1.200 طن أغذية غير صالحة، و 84 منشأة بدون ترخيص، و13 منشأة بها خطر داهم، وتم تحرير 192 محضرًا.

كما تم إعدام 850 كيلو أغذية تالفة، و150 لتر مشروبات وعصائر، وتم سحب 80 عينة للفحص غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.