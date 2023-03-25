السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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اقتصاد

«الليثيوم».. 8 معلومات عن المارد الأبيض فى مصر

الليثيوم
الليثيوم

يعد الليثوم من أهم الخامات التعدينية النادرة، والذي يطلق عليه من قبل خبراء وجيولوجين التعدين في مصر والعالم بأنه «المارد الأبيض»، والتي تعمل مصر حاليًا على استخراجه من عدة مناطق بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية ومنطقة الفيوم، وذلك بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، من خلال أعمال البحث والاستكشاف بمتابعة من وزارة البترول والثروة المعدنية والبعثات الجيولوجية المصرية.

 الليثيوم أغنى الخامات التعدينية بعد الذهب

كما يعد الليثيوم من أغنى الخامات التعدينية بعد الذهب من الناحية الاقتصادية؛ لما تمثله هذه الخامة من قيمة مضافة من خلال التصنيع، ويتم استخراجه من الرواسب المتواجدة في الصخور والبحيرات المالحة.

وينشر «الدستور» أهم 8 معلومات عن الليثيوم في مصر.

1- يتواجد الليثيوم في مصر بعدة مناطق متفرقة من أهمها منطقة بحيرة قارون بالفيوم.

2- تركيز الليثيوم في البحيرة المالحة أعلى بكثير من تركيزه في مياه البحر.

3- بعد الإعلان الرسمي عن اكتشاف الليثيوم في مصر بمنطقة الفيوم من الممكن أن تصبح مصر من أكبر منتجين لليثيوم في العالم.

4- الليثيوم يستخدم في العديد من الصناعات، من أهمها بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تحتاج البطارية الواحدة إلى ما يقرب من 150 جرام ليثيوم.

5- الإنتاج المتوقع لمصر من اليثيوم حسب الأبحاث الجيولوجية نحو 500 طن سنويًا تكفي لتشغيل 100 ألف سيارة كهربائية.

6- الليثيوم معدن ناعم يميل إلى اللون الفضي.

7- ويعادل خام الليثيوم اقتصاديًا خام النفط من حيث الطلب عليه وكذلك قد يكون أعلى قيمة ماديًا من النفط.

8- كما يدخل الليثيوم في تصنيع أجهزة الموبايل واللاب توب والكمبيوتر والزجاج والسيراميك والصناعات الطبية والكهربائية والكيميائية، وكذلك صناعة الأسلحة والصواريخ والطاقة النووية.

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوليو الماضي 2022، مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية لتحديد واكتشاف الخامات التعدينية المتواجدة في مصر مثل الليثيوم وغيرها، وذلك بحضور علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ووقع الاتفاقية الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق، وذلك خلال منتدى مصر للتعدين الذي عقد في 4 يوليو 2022.

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