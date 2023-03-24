الأحد 26 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

محمد رمضان يحكم على شقيقه بدفع 250 ألف جنيه في «جعفر العمدة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عقد الفنان محمد رمضان في مسلسل “جعفر العمدة”، جلسة حكم عرفية بعدما تشاجر شقيقه "سيد" مع الحاج حمادة فتح الله وقام بتكسير محلاته أمامه.

واعترف رمضان خلال الجلسة العرفية بأن الحاج سيد له حق عليهم في دفع شقيقه ٢٥٠ ألف جنيه، ما أثار غضب شقيقه ودفعه للقيام من الجلسة مسرعًا بسبب ذلك الحكم في وقت علت فيه ابتسامات النصر على وجه الحاج فتح الله وصبيانه.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريًا على قناة dmc، وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل «العمدة» في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عامًا، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، ومن جهة أخرى يقنع «جعفر العمدة» زوجته بوفاة ابنه، ويصحبها لقراءة الفاتحة على روحه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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