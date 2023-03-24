الحلقة 2 مسلسل «الكتيبة 101».. التفاصيل الكاملة للهجوم الإرهابى على «كرم القواديس»

تكشف الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101، اليوم الجمعة، عن لحظة وتفاصيل استشهاد أبطال معركة كرم القواديس، الذين جادوا بأرواحهم فداء للوطن، عقب استهداف الكمين على يد التنظيمات الإرهابية بشمال سيناء.

ويأتي موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 ، في تمام التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

مسلسل الكتيبة 101

جدير بالذكر أن الكتيبة "101" من الجيش المصري تقع في منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي تلك الكتيبة المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.