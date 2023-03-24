الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة أسوان، فى انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق قارب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وجار البحث عن باقى المفقودين الآخرين.

 البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بانتشال الجثة الرابعة من المفقودين الـ 6 فى حادث غرق مركب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحريات الأولية أن الجثة التى تم العثور عليها اليوم لشخص يدعى "أشرف . ف" وجارى البحث عن المفقودين الاثنين الآخرين.

فرق الإنقاذ انتشال جثة جديدة حادث غرق قارب مركز نصر النوبة محافظة أسوان

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