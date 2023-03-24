انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق مركب بأسوان

تمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة أسوان، فى انتشال جثة جديدة من المفقودين فى حادث غرق قارب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وجار البحث عن باقى المفقودين الآخرين.

البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بانتشال الجثة الرابعة من المفقودين الـ 6 فى حادث غرق مركب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحريات الأولية أن الجثة التى تم العثور عليها اليوم لشخص يدعى "أشرف . ف" وجارى البحث عن المفقودين الاثنين الآخرين.