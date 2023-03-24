الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 2 من «كشف مستعجل».. محاولات «توتا» التهرب من مصطفى خاطر تكشف مفاجأة

كشف مستعجل
كشف مستعجل

عرضت اليوم منصة watch it، الحلقة الثانية من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي، وإنتاج كريم أبوذكري.

بدأت الحلقة الثانية بذهاب محمد عبدالرحمن "سهام" إلى القسم لتقديم بلاغ ضد مصطفى خاطر "يوسف" ولكنه يفاجأ بأن "يوسف" سبقه وقدم ضده بلاغا بالاعتداء والضرب وتكسير السيارة، فيتراجع دكتور سهام ويقرر التصالح مع الشيف يوسف الذي يتنازل عن المحضر ويقرر التصالح، في مقابل أن يتراجع "سهام" عن التهرب منه ويستمر في علاجه بعد أن هدده بقتله وقتل عائلته في ختام الحلقة الأولى.

يعود سهام إلى منزله، ويطمئن على بناته، ثم يدخل غرفة النوم إلى زوجته "لي لي" التي تجسدها إلهام وجدي، وعندما يصحيها من النوم ليحكي لها الكارثة التي يعانيها وتهديدات يوسف له، يكتشف أن يوسف يراقبه ويتصل به قبل أن يحكي لزوجته، فيتراجع مما يتسبب في سوء فهم لدى زوجته "لي لي" التي تظن أنه يطلب منها إقامة العلاقة الزوجية، وعندما تقرر أن تداعبه تجده مهزوز ومرتبك فتتركه وتنام.

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، هناء الشوربجي، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبوذكري، وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

ويجسد محمد عبدالرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال فى تصريحاته مؤخراً: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

انية اليوم المسلسل القسم العلاقة الزوجية علاج

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