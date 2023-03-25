طلاب جامعة المنوفية فى زيارة إلى «توشكى»

نظمت إدارة إعداد القادة بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة إلي منظومة البنية المعلوماتية المكتبية لمنظومة التخطيط العمراني ومنطقة توشكى وهي أحد المشروعات القومية.

رافق الوفد في زيارة توشكى الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والدكتور احمد صلاح الخولي وكيل كلية الزراعة و العقيد ا ح هاني مصدق مدير إدارة التربية العسكرية وطارق كمال مدير إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

تأتي هذه الزيارة في إطار حملة «شوف بنفسك»، التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة، وترسيخاً لمبدأ المواطنة.

تضمنت الزيارة منطقة توشكى أرض الخير حيث شاهد طلاب الجامعات وطلاب جامعة المنوفية الأراضي المستصلحة في توشكى وطرق الرى والوسائل الزراعية الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، وما تنتجه من محاصيل استراتيجية تساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى.



وفى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تعبر عن اهتمامه بالشباب، أطمئن تلفونياً على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم إلى منطقة توشكى، و كان لجامعة المنوفيه الحظ الأوفر في إدارة حوار خلال الإتصال من الطالبة ميار نائب رئيس إتحاد جامعة المنوفية والتي عبرت فيه عن مدي سعادتهم بكل ما شاهدوه من تلك المشروعات العملاقة والتي كان لها آثار إيجابية كبيرة، كما طالب الرئيس بنقل ما شاهدوه من إنجازات إلى أسرهم وزملائهم.

وعبر الشباب عن سعادتهم البالغة باهتمام الرئيس بالزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التى تهدف إلى تعريف شباب الجامعات وأبناء الشعب المصرى بالمشروعات التى تمت للحفاظ على حاضر مصر ومستقبلها.

تأتى تلك الزيارات المتواصلة التى تنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والإنتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع.



وأعرب الطلاب عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المشروعات التنموية العملاقة، موجهين الشكر والتقدير للقوات المسلحة التى أتاحت لهم زيارة هذه المشروعات العملاقة التى بثت فى نفوسهم الأمل نحو قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات بأيدى أبنائها.



كما قام طلاب ووفد جامعة المنوفية بزيارة منظومة البنية المعلوماتية المكتبية لمنظومة التخطيط العمراني .