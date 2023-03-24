الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بكوم حمادة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من جهودها من أجل المساهمة في كشف غموض العثور على جثة شاب، بها بعض الإصابات الظاهرة داخل خُص بقرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وشهدت قرية خنيزة التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث تم العثور على جثة شاب بها بعض الإصابات الظاهرة التى أودت بحياته، وذلك داخل خص، يقع على طريق خنيزة بشبرا أوسيم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى " رجب. ش. ع. ب" مقيم فى  قرية خنيزه التابعة لدائرة المركز، وانتقل أحمد التهامي وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وقرر التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأمر اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء عمرو الشامي مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والمقدم كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة وضباط الأمن العام وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الأجهزة الأمني أحمد خلف التصريح بدفن التحفظ على الجثة

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