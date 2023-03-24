الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولت على 6 ملايين جنيه.. ضبط متسولة متهمة فى 35 قضية نصب

متسولة
متسولة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضرر فيه عدد من المواطنين من إحدى السيدات التي تستجدي المارّة بإحدى المناطق بالقاهرة الجديدة وترديدها عبارات بصوت مرتفع والادعاء بتعرضها لظروف صعبة وعدم تقديم يد العون لها، وتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (تقيم بمحافظة الشرقية "وتبين سابقة قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحل سكنها والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بلغت حوالي 6 ملايين جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الكهربائية، وفرّت هاربة ومحكوم عليها في 35 قضية نصب.

واعترفت المذكورة بارتدائها "النقاب" في محاولة منها للتخفي، وأنها كانت تتردد على المناطق الراقية بالقاهرة وتستجدي المارّة بهذا الأسلوب للحصول منهم على الأموال في إطار نشاطها في مجال النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استجداء المارة الأدوات الكهربائي الاحتيال على المواطنين 6 مليون جنيه التواصل الاجتماعي الإستيلاء على مبالغ النصب والاحتيال علي المواطنين القاهرة الجديدة بالقاهرة الجديدة بمحافظة الشرقية

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