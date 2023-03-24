الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، مستشفى مطروح العام؛ لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بحضور الدكتور أحمد عز، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور مصطفى الحوت، نائب مدير المستشفى. 

يأتي ذلك استكمالًا للمتابعة الميدانية المفاجئة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة مطروح، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل.

وقام وكيل وزارة الصحة بمناظرة السجل الطبي الخاصة لبعض المرضى، والاطمئنان من الأطباء المعالجين على إجراء كل الفحوصات الطبية لهم، وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقًا للتشخيص الطبي، موجهًا نائب مدير المستشفى، بتوفير كل أوجه الرعاية للمرضى، والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع اليهم ودراسة شكواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الإداري بالمستشفى.

وشدد وكيل وزارة الصحة على حضور أعضاء فريق الرعاية الحرجة والعاجلة بصفة دائمة تحسبًا لأي طارئ والتدخل السريع حال حدوث أي شكوى والتنسيق على مدار الساعة مع المستشفيات الجامعية لعرض الحالات المرضية على الأساتذة وأخذ المشورة الفنية الطبية للحالات المرضية الطارئة وغيرها. 

كما تفقد الدكتور مبروك سالم، قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات بالمستشفى، واطمأن على رصيد بنك الدم التخزيني بالمستشفى، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

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انتظام سير العمل تقديم الخدمات الطبية صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ محافظة مطروح مستشفى مطروح العام وكيل صحة مطروح

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