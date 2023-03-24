الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد فى 3 مراكز ببنى سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الواسطي وناصر والفشن، في افتتاح عدد من المساجد بالقرى وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وافتتح حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد السلام بقرية الديابية على مساحة 250 مترًا مكونًا من 3 أدوار بتكلفه 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مسجد التوحيد بقرية الحومة علي مساحة 250 مترًا وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وشهد افتتاح المسجدين كل من أشرف مليجي، نائب رئيس المركز، الشيخ عادل زكي، مدير أوقاف الواسطى، وعماد سنجر، رئيس قرية قمن العروس، أحمد الديب، رئيس قرية انفسط، على سعد رئيس أبوصير وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وإدارة أوقاف الواسطي وأهالي قرى الحومة الديابية.

كما افتتح رئيس مركز ومدينة ناصر على يوسف، مسجد العارف بالله بقرية طحا بوش، وذلك بحضور الشيخ رجب حسين عبداللطيف، مدير إدارة أوقاف ناصر، الشيخ خميس محمد قياتي، رئيس المساجد الحكومية والأهلية بإدارة أوقاف مصطفى مشرف رئيس قرية دلاص، والشيخ ربيع عبد المحسن مفتش المنطقة ، بجانب افتتاح مسجد التوبة بعزبة عزت بقرية الحمام، بحضور محمد مختار رئيس القرية الحمام، الشيخ محمد عيد حامد مفتش المتابعة بالمديرية الشيخ أحمد فراج مفتش المنطقة.

وفي الفشن تم افتتاح مسجد الحرية بقرية 3 التابعة لمجلس قروى دلهانس المقام على مساحة 400 متر "بعد إحلاله وتجديده" وبتكلفة 2.4 مليون جنيه بحضور:  طه رزق  نائب  رئيس مركز ومدينة الفشن، الشيخ عبدالحكيم أحمد مدير أوقاف الفشن، وأيمن جامع رئيس مجلس قروي دلهانس، وحيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية  ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.

افتتاح مسجد التوحيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المساجد الحكومية الوحدات المحلية بني سويف بمناسبة شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

تحرير 1793 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 وأسعار اللحوم الأبرز على «جوجل»

منح ومنصة للأنشطة الطلابية.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء الإسكندرية

ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد في 3 مراكز ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس