ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد فى 3 مراكز ببنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الواسطي وناصر والفشن، في افتتاح عدد من المساجد بالقرى وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وافتتح حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، مسجد السلام بقرية الديابية على مساحة 250 مترًا مكونًا من 3 أدوار بتكلفه 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح مسجد التوحيد بقرية الحومة علي مساحة 250 مترًا وبتكلفة 2 مليون جنيه.

وشهد افتتاح المسجدين كل من أشرف مليجي، نائب رئيس المركز، الشيخ عادل زكي، مدير أوقاف الواسطى، وعماد سنجر، رئيس قرية قمن العروس، أحمد الديب، رئيس قرية انفسط، على سعد رئيس أبوصير وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وإدارة أوقاف الواسطي وأهالي قرى الحومة الديابية.

كما افتتح رئيس مركز ومدينة ناصر على يوسف، مسجد العارف بالله بقرية طحا بوش، وذلك بحضور الشيخ رجب حسين عبداللطيف، مدير إدارة أوقاف ناصر، الشيخ خميس محمد قياتي، رئيس المساجد الحكومية والأهلية بإدارة أوقاف مصطفى مشرف رئيس قرية دلاص، والشيخ ربيع عبد المحسن مفتش المنطقة ، بجانب افتتاح مسجد التوبة بعزبة عزت بقرية الحمام، بحضور محمد مختار رئيس القرية الحمام، الشيخ محمد عيد حامد مفتش المتابعة بالمديرية الشيخ أحمد فراج مفتش المنطقة.

وفي الفشن تم افتتاح مسجد الحرية بقرية 3 التابعة لمجلس قروى دلهانس المقام على مساحة 400 متر "بعد إحلاله وتجديده" وبتكلفة 2.4 مليون جنيه بحضور: طه رزق نائب رئيس مركز ومدينة الفشن، الشيخ عبدالحكيم أحمد مدير أوقاف الفشن، وأيمن جامع رئيس مجلس قروي دلهانس، وحيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية.