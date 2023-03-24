الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وجبات الإفطار على «الدولى الساحلى».. عادة رمضانية فى كفرالشيخ عمرها 12 عامًا

وجبات الإفطار على
وجبات الإفطار على «الدولي الساحلي

يجهز أهالي برج البرلس بمحافظة كفرالشيخ مئات من وجبات الإفطار يوميًا لتوزيعها على سائقي الشاحنات والمسافرين الصائمين على الطريق الدولي الساحلي الذي يمر بالقرب من مدينتهم، ويتم التوزيع قرب موعد الإفطار طيلة شهر رمضان الكريم.

ويقوم الأهالي بذلك كل عام طيلة شهر رمضان، إذ يجمعون تبرعات قبل بداية الشهر الفضيل لإعداد الوجبات للصائمين، وذلك منذ 12 عامًا.

يقول محمد زيدان، أحد المشاركين في مبادرة إفطار الصائمين على الطريق الدولي، إن مشروع "إفطار الصائم" يسعى لتجهيز أكثر من 200 وجبة إفطار خفيفة يوميًا تتكون من (زجاجة مياه - تمر- علبة عصير- قطعة كيك أو بسكويت) تتوزع على كل الصائمين المارين بالطريق الدولي الساحلي وقت الإفطار، لافتًا إلى أنهم جميعًا يعملون على استمرار تلك العادة منذ 12 عامًا وحتى الآن والتي لاقت رواجًا كبيرًا وصار كل أهالي المدينة يشاركون في الإفطار.

وأكد زيدان لـ"الدستور" أن السعادة تغمر المدينة بالكامل وهم يقومون بالتعاون فيما بينهم من أجل إفطار الصائمين، وأنها عادة سنوية يسعى الجميع أن تظل قائمة وإشراك أولادهم فيها ويتم تربية الأولاد عليها منذ صغرهم لكي يستمروا عليها طيلة حياتهم مثلما يفعل آباؤهم حاليًا.

ويقول ياسر حاملوه، أحد المشاركين في مبادرة إفطار صائم ببرج البرلس، إن أهل المدينة والقرى المجاورة لها يجمعون التبرعات فيما بينهم من أجل شراء وجبات وتوزيعها على مسافري الطريق الدولي، ويشترك في ذلك الأطفال والشباب والشيوخ، والجميع لا يدخر جهدًا من أجل تحقيق هدف التعاون فيما بيننا من أجل كسب الثواب والوقوف بجانب الصائم وإفطاره بدلًا من أن ينتظر حتى يعود إلى بلده.

وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
وجبات الإفطار على �الدولي الساحلي
برج البرلس الطريق الدولي المسافرين كفر الشيخ شهر رمضان

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