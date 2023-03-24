الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن اكتساب طاقة من الطعام خلال رمضان؟.. الطريقة فى 5 نصائح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يُعرف الصيام بالعديد من الفوائد الصحية، إلا أنه مع فترات النوم الليلية الأقصر فقد تشعر بانخفاض الطاقة، وعليه نقدم 5 نصائح لمزيد من الطاقة خلال ساعات النهاروفقًا لموقع clevelandclinicabudhabi.

1- اختيار السحور الداعم

تساعد وجبة السحور المتوازنة (وجبة ما قبل الفجر) في تحضير الجسم للصيام أثناء النهار، فضلاً عن جعل عملية الهضم أكثر كفاءة.. مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون الصحية والفاكهة والخضروات سيحافظ على الجسم، استمتع بتناول الطعام الصحي عن طريق تجنب الأطعمة المالحة أو المقلية، واختار الخبز كامل الدسم والأرز البني والبيض والأفوكادو والجبن واللبنة والموز، إنها أيضًا الفرصة الأخيرة للتأكد من أنك استهلكت كمية كافية من الماء للاستمرار طوال اليوم، لذلك من المهم ضبط المنبه حتى لا تفوتك الفرصة.

2- نشاط لطيف

بينما يتكيف جسمك مع الصيام، قد تشهد الأيام القليلة الأولى انخفاضًا في مستويات الطاقة لاستيعاب هذا، قم بتضمين نشاط لطيف في يومك، بضع دقائق من الإطالة، أو المشي لمسافة قصيرة، أو بعض تمارين التنفس البسيطة يمكن أن تساعد جميعها في تجديد شبابك وتجديد نشاطك، تعرف على المزيد حول ممارسة الرياضة أثناء الصيام هنا.

3- حدد موعد نومك

تقليديا هناك وقت يجتمع فيه الأصدقاء والعائلة، وغالبًا ما يمتد الإفطار والصلاة والتفكير حتى الليل إذا كان ذلك ممكنًا، فحاول النوم مبكرًا بضع ليالٍ في الأسبوع من أجل تعويض جسمك، أو جدولة قيلولة منتظمة عندما يكون ذلك ممكنًا.

4- حافظ على البرودة

مع توقع وصول درجات الحرارة في أجزاء من الشرق الأوسط إلى 40 درجة تقريبًا خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام، من المهم خلق بيئة يمكنك أن تكون فيها باردا قدر الإمكان، المراوح ومكيفات الهواء، بالإضافة إلى البقاء بعيدًا عن الحرارة حيثما كان ذلك ممكنًا، كل ذلك سيساعد.. ادعم أحبائك من خلال مراقبة الجفاف الشديد واطلب الرعاية الطبية دائمًا إذا لاحظت علامات مثل ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38.8 درجة مئوية) والارتباك وسرعة التنفس.

5- ابق على اتصال

إذا كان بإمكان الأصدقاء والعائلة الاجتماع معًا، مع الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، استمتع بأن تكون محاطًا بعقلية إيجابية وممتنة يرتبط بها الشهر الكريم.. تم توثيق الفوائد الصحية للتفاعل بشكل جيد، التفاعلات الإيجابية، مثل قراءة القرآن معًا ومقابلة الجيران وتحية الجيران بعد الصلاة، ستحافظ على مستويات طاقتك عالية، ويمكنها أيضًا تعزيز علاقات جديدة. 

 

اختيار السحور الداعم بانخفاض الطاقة فترات النوم الليلية الصيام المتقطع تحضير الجسم للصيام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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