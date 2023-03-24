4 مصابين إثر حريق «كافيه» فى المرج

نشب حريق في أحد الكافيهات بمنطقة المرج، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الانتقال إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.