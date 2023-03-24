الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين إثر حريق «كافيه» فى المرج

حريق
حريق

نشب حريق في أحد الكافيهات بمنطقة المرج، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده عقب الانتقال إلى مكان البلاغ.

وكشفت المعاينات الأولية عن أن الحريق تسبب في إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كافيه في المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة علي حريق أحد الكافيهات 3 سيارات إطفاء السيطرة على الحريق غرفة عمليات شرطة النجدة سيطرة على الحريق رجال الحماية المدنية فرض كردون أمني

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