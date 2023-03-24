حفل تكريم للأمهات المثاليات فى حزب العدل بأسيوط «صور»

أقامت أمانة المرأة بحزب العدل في محافظة أسيوط حفلاً للاحتفاء وتكريم عدد من أمهات المحافظة المثاليات، كما تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المتميزة، والمؤثرة في عدة مجالات بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية نيفين صلاح أمينة المرأة بأسيوط، ومحمد شيخون أمين المحافظة، وبحضور النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب.

وتقدم الحزب بالتهنئة، قائلاً: كانت الأم المصرية ولا تزال سطراً مضيئاً في سجل الأمة المصرية، وعلى مدار التاريخ دفعت بأبنائها في سبيل تحرير الوطن وبناءه، وضربت أروع الأمثلة على ذلك.

وهنأ الحزب بمناسبة عيد الأم كل نساء مصر بتلك المناسبة، متمنين دوام المحبة والسلام لمصر والمصريين.

حفل تكريم للأمهات المثاليات

حفل تكريم للأمهات المثاليات

حفل تكريم للأمهات المثاليات