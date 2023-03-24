الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حفل تكريم للأمهات المثاليات فى حزب العدل بأسيوط «صور»

حفل تكريم للأمهات
حفل تكريم للأمهات المثاليات

أقامت أمانة المرأة بحزب العدل في محافظة أسيوط حفلاً للاحتفاء وتكريم عدد من أمهات المحافظة المثاليات، كما تم تكريم عدد من الشخصيات النسائية المتميزة، والمؤثرة في عدة مجالات بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية نيفين صلاح أمينة المرأة بأسيوط، ومحمد شيخون أمين المحافظة، وبحضور النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب.

وتقدم الحزب بالتهنئة، قائلاً: كانت الأم المصرية ولا تزال سطراً مضيئاً في سجل الأمة المصرية، وعلى مدار التاريخ دفعت بأبنائها في سبيل تحرير الوطن وبناءه، وضربت أروع الأمثلة على ذلك.

وهنأ الحزب بمناسبة عيد الأم  كل نساء مصر بتلك المناسبة، متمنين دوام المحبة والسلام لمصر والمصريين.

حفل تكريم للأمهات المثاليات
حفل تكريم للأمهات المثاليات
حفل تكريم للأمهات المثاليات
حفل تكريم للأمهات المثاليات
الاحتفال بيوم المرأة الأم المصرية أحمد القناوي المرأة المصريه يوم المرأة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مهمة «فيتوريا» الرسمية الأولى.. مصر تواجه مالاوى بهدف «اقتناص الصدارة»

أحمد مكى يصوِّر 25 حلقة من «الكبير أوى 7».. و«فركش» خلال أيام

بالتزامن مع نوة عوة.. سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق فى الإسكندرية

خطة أمنية ثلاثية لتأمين مباراة مصر أمام مالاوى.. وهذه القنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى