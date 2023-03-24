الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تطبيق سياسات مكافحة العدوى».. دورة تدريبية للأطقم الطبية بمستشفى مطروح العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظّم فريق مكافحة العدوى بمستشفى مطروح العام، تدريبًا على رأس العمل لأعضاء هيئة التمريض على كيفية تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما قامت إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، تحت إشراف الدكتورة ليلي صلاح، بتنظيم  دورة تدريبية للتمريض الجدد تحت عنوان معايير السلامة الوطنية. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرصًا من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، على رفع كفاءة الفرق الطبية بالمنظومة الصحية عن طريق التعليم الطبي المستمر لمختلف الفئات للوصول إلى خدمة طبية متميزة.

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الفرق الطبية المنظومة الصحية رفع كفاءة الفرق الطبية دورة تدريبية فريق مكافحة العدوى مستشفى مطروح العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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