«تطبيق سياسات مكافحة العدوى».. دورة تدريبية للأطقم الطبية بمستشفى مطروح العام

نظّم فريق مكافحة العدوى بمستشفى مطروح العام، تدريبًا على رأس العمل لأعضاء هيئة التمريض على كيفية تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

كما قامت إدارة الجودة بمديرية الشؤون الصحية بمطروح، تحت إشراف الدكتورة ليلي صلاح، بتنظيم دورة تدريبية للتمريض الجدد تحت عنوان معايير السلامة الوطنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرصًا من الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، على رفع كفاءة الفرق الطبية بالمنظومة الصحية عن طريق التعليم الطبي المستمر لمختلف الفئات للوصول إلى خدمة طبية متميزة.

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