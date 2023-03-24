موعد احتفال الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد البشارة 2023

تستعد الكنيستان الكاثوليكية والأرثوذكسية للاحتفال بعيد البشارة المجيد 2023، أحد الأعياد السيدية الكبرى بالكنائس.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد البشارة المجيد في 25 مارس من كل عام، إذ يترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، غدا السبت، الاحتفال بعيد البشارة.

وقال البابا فرنسيس في بيان له، يتوجّه فكرنا إلى 25 مارس من العام الماضي، عندما وبالاتحاد مع جميع أساقفة العالم، تم تكريس الكنيسة والبشرية ولاسيما روسيا وأوكرانيا إلى قلب مريم الطاهر.

- احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد البشارة

أما الكنائس الأرثوذكسية فتحتفل بعيد البشارة 2023، في 7 أبريل 2023، والذي يعد أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

- تفاصيل عيد البشارة

وعيد البشارة هو وأصل الأعياد المسيحية، وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بالسيد المسيح ويسمى أول الأعياد لأن لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

وعيد البشارة هو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد المسيح فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

وفى أيقونة البشارة يظهر الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المخلص الذي سيحل بسلامه على الأرض، ويحمل الملاك جبرائيل غصن زيتون رمز للسلام، ونظرة السيدة العذراء بريئة ومندهشة كيف يكون لها هذا وهي لا تعرف رجلا، كما أن إشارة يد السيدة العذراء توضح خضوعها لمشيئة الله أما ملابس السيدة العذراء بنى وتسمى بلغة ألوان الفن القبطي إشارة الى أنها بشر مثلنا من طين، فهي تنتظر الخلاص وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي.

وترتدي العذراء مريم رداء أزرق لون السماء لأنها سماء ثانية بينما اللون الأحمر رمز للمجد والفداء الذي سيتممه المسيح، وشعاع النور يسقط من السماء على العذراء رمز لحلول الروح القدس عليها، وتظهر ستائر خلف السيدة العذراء رمزا لخيمة الاجتماع حيث يقابل يهوه شعبه في العهد القديم.