فى اليوم العالمي لمرض السل.. أسباب الإصابة بأشهر الأمراض المعدية

يوافق اليوم، الاحتفال السنوي بمرض السل، حيث نحتفل في كل عام باليوم العالمي للسل لزيادة الوعي العام بشأن العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لمرض السل، ولتكثيف الجهود للقضاء على هذا الوباء.

يصادف هذا التاريخ عام 1882 عندما أعلن الدكتور روبرت كوخ أنه اكتشف البكتيريا المسببة لمرض السل، مما فتح الطريق أمام تشخيص هذا المرض وعلاجه بشكل فعال.

ما هو مرض السل؟

أكد الأطباء بموقع "clevelandclinic"، أن السل هو عدوى بكتيرية تُعرف أيضًا باسم الدرن، يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها، وغالبًا ما يؤثر مرض السل على رئتيك، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى مثل الدماغ.

أوضح الأطباء، أن السل مرض معد يمكن أن يسبب عدوى في رئتيك أو أنسجتك الأخرى، يؤثر بشكل شائع على رئتيك، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى مثل العمود الفقري أو الدماغ أو الكلى.

إذا كنت مصابًا بالبكتيريا، ولكن ليس لديك أعراض، فأنت مصاب بالسل غير النشط أو عدوى السل الكامنة، وإذا كنت مصابًا وظهرت لديك أعراض وكنت معديًا، فأنت مصاب بالسل النشط.

ما مدى انتشار مرض السل؟

أصيب حوالي 10 ملايين شخص بمرض السل في جميع أنحاء العالم، وتوفي حوالي 1.5 مليون شخص بسبب المرض في عام 2020، وذلك وفقًا لأخر الإحصائيات عن المرض.

كان السل في يوم من الأيام السبب الرئيسي للوفاة في العالم، لكن عدد الحالات انخفض بسرعة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بعد أن وجد الباحثون العلاجات.

هل هناك أنواع مختلفة من السل؟

بالإضافة إلى السل النشط أو غير النشط، قد تسمع عن أنواع مختلفة من السل، بما في ذلك السل الرئوي وهو الأكثر شيوعًا، ولكن يمكن أن تؤثر البكتيريا أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم إلى جانب الرئتين، مما يتسبب في الإصابة بالسل خارج الرئة، و قد تسمع أيضًا عن مرض السل الدخني الجهازي، والذي يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك ويسبب التهاب السحايا وهو التهاب يصيب دماغك، بالإضافة إلى التهاب الكبد والتهاب العقد اللمفية في الرقبة.

ما الذي يسبب مرض السل؟

يسبب مرض السل جرثومة المتفطرة السلية، تنتشر الجراثيم عبر الهواء وعادة ما تصيب الرئتين، ولكنها قد تصيب أيضًا أجزاء أخرى من الجسم، على الرغم من أن مرض السل معدي، إلا أنه لا ينتشر بسهولة، فعادة ما يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت في الاتصال بشخص معدي من أجل التقاطه.

كما يمكن أن ينتشر مرض السل عندما يطلق الشخص المصاب بمرض السل النشط الجراثيم في الهواء من خلال السعال أو العطس أو التحدث أو الغناء أو حتى الضحك.

ومع ذلك، يمكن أن يصبح مرض السل نشطًا إذا ضعف نظام المناعة لديك ولا يمكنه إيقاف نمو البكتيريا، حيث يحدث هذا عندما تصبح عدوى السل الكامنة مرض السل النشط، يعمل العديد من الباحثين على علاجات لمنع حدوث ذلك.