منتخب الجزائر يحوّل تأخره بهدف إلى انتصار صعب على النيجر فى تصفيات أمم أفريقيا

حقق منتخب الجزائر فوزا صعبا على النيجر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

الضيوف تمكنوا من مباغتة الجزائر في الدقيقة 38 عن طريق دانييل سوسا لينتهي الشوط الأول بتقدم النيجر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استطاع منتخب الجزائر أن يكلل محاولاته بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 بعدما سجل رحيم الحساني بالخطأ في مرماه.

وكان منتخب الجزائر قريب من تسجيل هدف الفوز وبالفعل سجل رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 88 وانتهت المباراة بنتيجة 2/1.

وتصدر منتخب الجزائر المباراة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط وخلفه النيجر برصيد نقطتين وأوغندا برصيد نقطة واحدة وتنزانيا نفس الرصيد.