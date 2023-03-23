الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال لسحق ليشتنشتاين برباعية نظيفة

جريدة الدستور

سحق منتخب البرتغال نظيره ليشتنشتاين برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

شهدت المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي صار عميد لاعبي العالم بمشاركته في 197 مباراة دولية.

افتتح جواو كانسيلو الرباعية في الدقيقة الثامنة بطريقة رائعة، قبل أن يحرز بيرناردو سيلفا الهدف الثاني مع حلول الدقيقة 47.

واستطاع رونالدو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل ان يعود "الدون" ويسجل الهدف الثاني له والرابع لصالح البرتغال في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة.

وحصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط في المجموعة العاشرة من تصفيات أوروبا 2024.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة العاشرة والأخيرة بالتصفيات الأوروبية، رفقة كل من ليشتنشتاين ولوكسمبرج والبوسنة والهرسك وأيسلندا وسلوفاكيا.

منتخب البرتغال مباراة البرتغال وليشتنشتاين البرتغالي كريستيانو رونالدو تصفيات يورو 2024

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