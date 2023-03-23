قرار هدم منذ 20 عامًا.. تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار الإسكندرية

استعجلت نيابة اللبان في الإسكندرية، تحريات المباحث حول انهيار جزاء من عقار قديم، دون وقوع إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتحفظ علي ملف العقار في الحي لفحصه وسؤال شهود العيان.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 حارة الزهري، متفرع من شارع الإمام على بمنطقة اللبان، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق وسقوط أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات أن العقار المنهار، صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ 20 عامًا لم ينفذ ويحمل رقم 41 لسنة 2003، وأن العقار المنهار جزئيًا وبه أجزاء خطرة، وسوف سيجري إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حفاظًا على سلامة المارة والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.