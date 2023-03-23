الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«علاقة مشروعة».. مشهد خيانة صادم في نهاية الحلقة الأولى

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهت الحلقة الأولى من مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، وغيرهم، منذُ قليل، بمشهد صادم ومفاجئ للجميع.

وكشف المشهد الأخير، عن العلاقة غير المشروعة التي تجمع النجم ياسر جلال"عمرو"، ومي عمر "بثينة".

ودار حوار بينهما قالت فيه “بثينة”: «أنا حامل في ابننا يا عمرو»، وتنتهى الحلقة عند هذا المشهد.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من  خمسة مرات في اليوم .


مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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