الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الكتيبة 101».. كواليس سقوط عميل قناة السويس في قبضة المخابرات الحربية

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “الكتيبة 101” بأحداث مُثيرة تعكس بطولات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

ونجح "آسر ياسين" الضابط بالمخابرات الحربية، في الإيقاع بأحد أخطر العملاء الأجانب الذي بدأ في تنفيذ عمليات تجنيد للمدنيين.

ومع القبض على هذا العميل تم إخباره بضرورة الرحيل إلى بلاده بل وأن الطائرة فى انتظاره ليعود من حيث أتى، خاصة أنه جاء بصفته دبلوماسيا، وبالتالى مع قبضهم عليه بات غير مرحب به ما يدل على كشف قوات الأمن المصرية مخطط الجاسوسية منذ بدايته.

قناة السويس كلمة السر 
 

وشملت مهمة العميل محاولة جمع المعلومات بشأن التوسعات التى يجري تنفيذها في قناة السويس.

 

الكتيبة "101 " تشغل مساحة تزيد على الكيلو متر 


جديرًا بالذكر أن الكتيبة "101 "  من الجيش المصري تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية والتي يتعذر البناء عليها، وهي تلك الكتيبة المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.


وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت الكتيبة “101” العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكافة العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.


و مسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة السابعة وبعد أذان المغرب مباشرة، عبر شاشة قنوات on و  on drama.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الحلقة الأولى مسلسل الكتيبة 101 سينرجى عمرو يوسف آسر ياسين قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

كشف ملابسات منشور تواجد طفلتين بمستشفى «بدون أهلية»

«علاقة مشروعة».. مشهد خيانة صادم في نهاية الحلقة الأولى

15 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مصنع بالعبور

مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 والقنوات الناقلة

ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما مواد مخدرة بـ3 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم