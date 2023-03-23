«الكتيبة 101».. كواليس سقوط عميل قناة السويس في قبضة المخابرات الحربية

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل “الكتيبة 101” بأحداث مُثيرة تعكس بطولات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب بشمال سيناء.

ونجح "آسر ياسين" الضابط بالمخابرات الحربية، في الإيقاع بأحد أخطر العملاء الأجانب الذي بدأ في تنفيذ عمليات تجنيد للمدنيين.

ومع القبض على هذا العميل تم إخباره بضرورة الرحيل إلى بلاده بل وأن الطائرة فى انتظاره ليعود من حيث أتى، خاصة أنه جاء بصفته دبلوماسيا، وبالتالى مع قبضهم عليه بات غير مرحب به ما يدل على كشف قوات الأمن المصرية مخطط الجاسوسية منذ بدايته.

قناة السويس كلمة السر



وشملت مهمة العميل محاولة جمع المعلومات بشأن التوسعات التى يجري تنفيذها في قناة السويس.

الكتيبة "101 " تشغل مساحة تزيد على الكيلو متر



جديرًا بالذكر أن الكتيبة "101 " من الجيش المصري تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية والتي يتعذر البناء عليها، وهي تلك الكتيبة المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.



وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت الكتيبة “101” العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكافة العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.



و مسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة السابعة وبعد أذان المغرب مباشرة، عبر شاشة قنوات on و on drama.

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.