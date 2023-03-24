انفصال «الكبير ومربوحة» يتصدر التريند.. روشتة نفسية لتفادي الفتور الزوجي

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل “الكبير أوي 7” محركات البحث عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ومحر البحث الأشهر"جوجل"، خاصةً بعد رغبة “الكبير” في الزواج من “لوردينا” بعد الفتور الذي أصاب علاقته الزوجية بـ"مربوحة".

وتحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عن الفتور بين الأزواج الذي يحدث بعد مرور وقت طويل على الارتباط، والذي يُهدد في كثير من الأحيان بانهيارها.

وعن العوامل التي تساعد على التخلص من الفتور بين الازواج، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "لا بد أن تهتم المرأة بنفسها وبيتها وتسعي للتجديد فى الحياة الزوجية والبعد عن الروتين اليومى فهو أول ما يدفع الطرفين إلى الملل".

واضاف “فرويز”: "لا بد من تبادل الهدايا بين الزوجين فى المناسبات، وتخصيص وقت للحوار لمناقشة المشاكل دون تدخل أطراف خارجية".

أحداث “الكبير أوي 7”

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.