الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فضل يوم الجمعة فى شهر رمضان المبارك

شهر رمضان
شهر رمضان

فضل يوم الجمعة في شهر رمضان المبارك.. يعتبر اليوم  ثاني أيام رمضان أول جمعة خلال الشهر الكريم، حيث يصادف أيضًا 5 جمعات خلال شهر رمضان، ويعتبر فضل أيام الجمعة من أكثر ما يبحث عنه المسلمين خلال شهر رمضان المبارك عبر محرك "جوجل" الشهير.

 

فضل يوم الجمعة في شهر رمضان المبارك

وتبدأ أيام الجمعة بداية من اليوم الجمعة الموافق ثاني أيام رمضان، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور فضل يوم الجمعة في شهر رمضان:

أكدت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ليوم الجمعة العديد من الفضائل بداية من صلاة الجمعة، والتي تعتبر من أفضل الصلوات عند الله: وقال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

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 وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ).

أما صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة تعد خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم و عن ابن عمر قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة )، رواه البيهقي في "شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1119). 

الجدير بالذكر أن غدًا ثاني أيام رمضان أول جمعة في الشهر الكريم، ويكون الجمعة 15 مايو هو الجمعة الرابعة في الشهر والذي يوافق 22 رمضان، ويوم الجمعة 22 مايو هو الجمعة الأخيرة في شهر رمضان سواء كان الشهر تمم 30 يوم أو انتهى بعد 29 يوما فقط بحسب ما سيحدده البحوث الفلكية خلال رؤية عيد الفطر المبارك.

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