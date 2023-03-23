الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أبو سداح» يتفقد مشروع الصوب ضمن مبادرة دعم المرأة بالمنيا

مشروع الصوب مبادرة
مشروع الصوب مبادرة دعم التمكين الاقتصادى للمرأة بقرية ابيوها

تفقد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا مشروع الصوب ضمن مبادرة دعم التمكين الاقتصادى للمرأة بقرية أبيوها وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة لدعم المرأة المصرية في جميع المناطق وفي مختلف المجالات، رافق رئيس المركز على ظريف رئيس الوحدة القروية بابيوها.

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ويستهدف المشروع المرأة والأسر والقيادات المجتمعية لخلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية ولتمكين الفتيات والنساء في المناطق الريفية من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية في التعليم والتدريب والعمل. 

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أوضح رئيس المركز أن بتمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر جوهري للإسهام في تحقيق الازدهار لمصر مؤكدًا: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم لتفقد مشروع الصوب للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات بصعيد مصر.

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وأكد رئيس المركز أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة الى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره".

رئيس أبوقرقاص بالمنيا تفقد مشروع الصوب مبادرة دعم التمكين الأقتصادي للمرأة المصرية قرية أبيوها بأبوقرقاص تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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