قتل وسرقة وابتزاز.. «الكتيبة 101» يفتح ملف تمويل الإرهاب فى سوريا والعراق

ناقش مسلسل “الكتيبة 101” للنجوم أسر يس وعمرو يوسف، قضية تمويل الإرهابيين في مدن العراق وسوريا والمرتبات التي يتقاضونها من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية في تلك البلدان.

وبحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” خلال العام 2015، فإن الكثير من الجماعات الإرهابية تتلقى تمويلاتها من مجموعات إجرامية في تلك البلدان.

ورصد التقرير نشاطًا إجراميًا لتلك الجماعات الإرهابية في أجزاء كثيرة من سوريا والعراق من بينها فرض ضرائب على الأقليات والفئات الأضعف وكذلك تنفيذ عمليات الابتزاز وسرقة مدنيين وطلب فدية ونهب آثار الدولة.

وجنى في ذلك العام تنظيم داعش نحو 40 مليون دولار أمريكي شهرياً، من مبيعات النفط غير المشروعة فقط، ومن تلك النشاطات غير المشروعة يتم تمويل الجماعات ودفع مرتبات ما يسمونهم مقاتلين.

وفي أكتوبر الماضي، واجه تنظيم داعش أزمة في التمويل بسبب خسارته للكثير من مناطقه في سوريا والعراق والتي كان يسيطر عليها، فقد كانت تلك المناطق تغدق عليه بالأموال عبر بيع النفط المسروق، بحسب إذاعة "صوت أمريكا".

كما قامت بعض الدول بإحكام لعمليات تحويل الأموال ومراقبتها بشكل صارم ومنذ ذلك الحين ويواجه التنظيم أزمة في عمليات التمويل من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية.

ومنذ العام 2019، اتجه التنظيم لمصادر تمويل أخرى من بينها قتل الرعاة وسرقة ماشيتهم وكذلك ابتزاز المجتمعات المحلية في شرق سوريا لتمويل أنشطته حيث اعتبرها بمثابة سلاح ذي حدين، ما بين سد عجز التمويل والإمداد وكذلك إثارة الفوضى عبر عمليات القتل التي يستغلها أحيانا للتخفي بين النازحين.