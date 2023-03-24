الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023.. يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية بمحرك "جوجل" الشهير عن مواعيد عمل البنوك الجديدة بالتزامن مع بدأ شهر رمضان المبارك، حيث يحرص العديد من الأشخاص على الذهاب للبنوك لإنهاء أعمالهم المالية.

وفي أول أيام شهر رمضان، نقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023 

أعلن البنك المركزى المصرى، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك للعام 2023، وهي: 

تتمثل مدة عمل البنوك خلال نهار رمضان في 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

بينما تكون مواعيد العاملين بالبنوك، حيث من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

 

مواعيد العمل في البريد المصري خلال شهر رمضان 2023

أعلنت إدارة البريد المصري أن تكون مواعيد العمل في هيئة البريد التى يبلغ عددها نحو 4300 مكتب بريد وسيارة متنقلة على مستوي الجمهورية في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرًا.

كما تعمل جميع المكاتب الرئيسية و الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية والتي تستمر حتى الساعة 4 عصراً، كما قررت تشغيل 60 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات في رمضان

مواعيد العمل في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2023

ويعمل موظفي الحكومة خلال شهر رمضان بمواعيد عمل جديدة في معظم المصالح الحكومية خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرًا، كما وقررت بعض المصالح الحكومية تغيير مواعيد العمل بالنسبة للمصالح التي تعمل 6 أيام في السبوع ليبدأ العمل من 9 صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهرًا بدلاً من الثانية.

اقرأ أيضاً

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023.. 60 مكتبا بالفترة المسائية

جوجل أعمالهم المالية البنك المركزي المصري مدة عمل البنوك الواحدة والنصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

فضل يوم الجمعة فى شهر رمضان المبارك

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023

«ترسانة السلاح تنفد».. أوكرانيا تخسر أحد أهم الحلفاء

فى الذكرى الأولى لرحيل مادلين أولبرايت.. «الجبروت والجبار» يستعرض أزمات الإدارة الأمريكية

فى اليوم العالمي لمرض السل.. أسباب الإصابة بأشهر الأمراض المعدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم