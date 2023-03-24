مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023.. يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية بمحرك "جوجل" الشهير عن مواعيد عمل البنوك الجديدة بالتزامن مع بدأ شهر رمضان المبارك، حيث يحرص العديد من الأشخاص على الذهاب للبنوك لإنهاء أعمالهم المالية.

وفي أول أيام شهر رمضان، نقدم لكم من خلال هذه السطور مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان الكريم للعام 2023

أعلن البنك المركزى المصرى، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك للعام 2023، وهي:

تتمثل مدة عمل البنوك خلال نهار رمضان في 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحاً إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

بينما تكون مواعيد العاملين بالبنوك، حيث من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر.

مواعيد العمل في البريد المصري خلال شهر رمضان 2023

أعلنت إدارة البريد المصري أن تكون مواعيد العمل في هيئة البريد التى يبلغ عددها نحو 4300 مكتب بريد وسيارة متنقلة على مستوي الجمهورية في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرًا.

كما تعمل جميع المكاتب الرئيسية و الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية والتي تستمر حتى الساعة 4 عصراً، كما قررت تشغيل 60 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا خلال شهر رمضان.

مواعيد العمل في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2023

ويعمل موظفي الحكومة خلال شهر رمضان بمواعيد عمل جديدة في معظم المصالح الحكومية خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهرًا، كما وقررت بعض المصالح الحكومية تغيير مواعيد العمل بالنسبة للمصالح التي تعمل 6 أيام في السبوع ليبدأ العمل من 9 صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهرًا بدلاً من الثانية.