مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق «مصر _ إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة "إبراهيم محيى السيد، 38 سنة، مقيم القليوبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من" إبراهيم خليفه عبد القادر، 35 سنة، مصاب بكسر بالحوض، محمد عزت عبد الهادى، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، رفاعى إبراهيم رفاعى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.