الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق «مصر _ إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة "إبراهيم محيى السيد، 38 سنة، مقيم القليوبية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من"  إبراهيم خليفه عبد القادر، 35 سنة، مصاب بكسر بالحوض،  محمد عزت عبد الهادى، 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، رفاعى إبراهيم رفاعى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين محافظة القليوبية.

وتم نقل المصابين جميعاً إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

ادث تصادم أحمد خلف أجهزة الأمنية الأجهزة الأمني إصابة 5 إصابة 4

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

وزير الأوقاف لـ«الدستور»: تكثيف الجرعة الدعوية والدروس اليومية طوال رمضان (حوار)

مصر للطيران.. إستعدادات مكثفة لخدمة المسافرين خلال شهر رمضان

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطالبية

حل مشكلات 9 قطاعات.. مجلس أمناء 15 مايو يعقد اجتماع شهر مارس

مسلسل «جعفر العمدة» الحلقة 1.. خطف ابن محمد رمضان ومي كساب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى

مسئول إسرائيلى يكشف موعد توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

الأسرى الفلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد وقف الإجراءات التعسفية ضدهم