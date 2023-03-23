الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا: حرصت على تقديم عمل كوميدي هذا العام.. وشخصيتي الحقيقية تكره النكد

يسرا
يسرا

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنها حرصت هذا العام على أن تقدم محتوى كوميدي في السباق الرمضاني، كما أنها في بدايتها كانت تتمنى أن يؤمن أحد بموهبتها الفنية، معبرة: "قدمت أعمال درامية كثيرة ولكن حسيت إن الناس محتاجة حاجة كوميدي تفرحهم".

السباق الرمضاني 

وأكدت الفنانة يسرا، خلال لقائها ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن شخصيتها الحقيقية تكره النكد، وشخصية "سميحة" التي تقدمها في "1000 حمد لله على السلامة" هي شخصية امرأة لم تبذل أي مجهود، لأن زوجها كان يقدم لها كل شيء في الحياة.

وأضافت، أن سميحة شخصية ساذجة ليس لديها سوء نية تجاه أي شيء، لكن في رحلتها للحصول على ميراثها، كان لابد أن تكون شخصيتها الجديدة، هذه الشخصية التي تبدو للناس قوية، لكنها من داخلها هشة جدًا.

محطات في حياة الفنان

ولفتت إلى أن كل شخصية قدمتها في رحلة التمثيل بها ملمح من حياتها الحقيقية، فحياة الإنسان لها أكثر من وجه ومن معنى، يمر بلحظات دراما ودموع، ولحظات كوميدية وضحك، ولحظات تفكير، فالإنسان شخص متناقض له الكثير من الحالات وليس حالة واحدة.

قضايا المرأة في الدراما 

وذكرت أن قضايا المرأة أصبح لها أولوية كبيرة في الفن المصري، حيث يتم تناول كل معاناة المرأة في الأعمال الفنية الدرامية المصرية والعمل على تقديم حلول منطقية لها.

يسرا الفنانة يسرا القاهرة الإخبارية السباق الرمضاني الأعمال الكوميدية

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