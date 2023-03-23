الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: التحالف الدولي يواصل انتهاك قواعد الاشتباك في سوريا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل انتهاكه لقواعد الاشتباك في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 465 جندياً أوكرانياً، وأسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز (سو 24) في منطقة خاركوف، و16 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وذلك خلال العمليات القتالية ليوم أمس. 

وقالت الوزارة في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: “في اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات، مشاهدة الدفاع الروسية القضاء على 465 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة حربية و16 طائرة”.

الجيش الاوكراني 

وأعلن  رئيس أركان الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن القوات الروسية غادرت جنوب خيرسون، مشيرًا إلى أن روسيا انسحبت من منطقة في خيرسون.

واستنكرت كييف استهداف مدنيين بعد سقوط وابل من الصواريخ الروسية على مدن أوكرانية في أول هجمات من نوعها خلال أسابيع.

الدفاع الروسية إنتهاك روسيا أوكرانيا سوريا

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