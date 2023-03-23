حسام البدرى يطير غدًا إلى تونس لإتمام التعاقد مع «الصفاقسى»

يغادر حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، غدًا الجمعة إلى تونس لإتمام التفاوض مع الصفاقسي ووضع البنود النهائية حول عقده الجديد لتولي القيادة الفنية للفريق التونسي.

وكانت إدارة النادي التونسي قد دخلت في مفاوضات رسمية وجادة مع البدري، خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على استكمال المفاوضات في جلسة أخيرة لحسم الأمر بشكل نهائي ورسمي.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، منها 9 مع الأهلي وبطولة وحيدة مع المريخ السوداني، وحصد البدري مع الأهلي الدوري العام ثلاث مرات، بطولة دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الإفريقى مرة، وكأس السوبر المحلي 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدوري السوداني مع المريخ، وحقق البدري 7 بطولات محلية مع الأهلي هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدري بطولتين قاريتين وهي دوري الأبطال "مرة" وكأس السوبر الإفريقي "مرة" والدوري السوداني "مرة".