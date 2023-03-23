الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ميدو: «مصر هتكون في حتة تانية لو سمعنا كلام صلاح واتعلمنا من تجربته»

ميدو
ميدو

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر سابقاً، إن الكابتن محمد صلاح دائماً يتدخل في إدارة المنتخب للأصلح والأفضل وليس لاختيار أصدقائه كما يقول البعض.

 تجربة محمد صلاح 

وأكد الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن محمد صلاح يعيش تجربة نجاح في الخارج ويريد تطبيقها على أرض وطنه، معبراً: "عندما احترفت في الخارج كنت أريد نقل التجربة لمصر".

مشكلة المنتخب الوطني 

وتابع: "مشكلة صلاح مع المنتخب إن ناس كتير مش سيباه يطبق أفكاره لأن هما مبسوطين إن الحال يفضل كدا وبالنسبة لهم صلاح كابوس". 

وأضاف في حديثه، أنه يوجد عدد كبير من المسؤولين في الاتحاد لا يرغبون في التجديد والتطوير نظراً لإمكانياتهم المحدودة، لذا كابتن محمد صلاح يتم محاربته من هؤلاء الشخصيات التي لا ترغب في التطوير على الإطلاق.

واستطرد: "مصر هتكون في حتة تانية لو سمعنا كلام صلاح واتعلمنا من تجربته في الخارج".

احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر محمد صلاح المنتخب المصري تجربة محمد صلاح

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