الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة وكيل «تعليم القليوبية» فى حادث تصادم بمنطقة المنشية ببنها

إصابة وكيل وزارة
إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

أصيبت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بكدمات بالكتف فى حادث تصادم بمنطقة المنشية بمدينة بنها، عقب خروجها من المديرية متجهة لمنزلها مما أدى إلى إصابتها بإصابات متفرقة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتم عمل الإشاعات والفحوصات الطبية اللازمة. 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم أول بنها، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمنطقة المنشية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حيث اصطدمت سيارتها عقب انتهائها من العمل بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متجهة لمنزلها بسيارة أخرى، مما تسبب فى إصابتها بكدمات منها كدمة بالكتف، تم على الفور نقلها للمستشفى وعمل إشاعات وفحوصات طبية للاطمئنان على حالتها، وقررت إدارة المستشفى خروجها فور ذلك.

كانت منطقة المنشية ببنها قد شهدت إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء استقلالها سيارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد انتهاء عملها بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، متجه لمنزلها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تصادم بين سيارتين حادث تصادم سماح ابراهيم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مدينة بنها اصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية

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