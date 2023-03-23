منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوى بالأسود فى مباراة الغد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، والحارس بالزي الأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص والشورت الأسود، والحارس بالطاقم الأصفر.

حضر الاجتماع محمد غرابة، مدير المنتخب، ومينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مدير المهمات، وشريف عبدالعزيز، مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

ويستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء غد الجمعة منتخب مالاوي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤.