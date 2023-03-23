الخميس 23 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

منتخب مصر بالقميص الأحمر ومالاوى بالأسود فى مباراة الغد

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة مصر ومالاوي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، والحارس بالزي الأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص والشورت الأسود، والحارس  بالطاقم الأصفر.

حضر الاجتماع محمد غرابة، مدير المنتخب، ومينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مدير المهمات، وشريف عبدالعزيز، مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

ويستضيف منتخب مصر في التاسعة مساء غد الجمعة منتخب مالاوي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا  ٢٠٢٤.

منتخب مصر مالاوي مباراة مصر ومالاوي كأس أمم إفريقيا أمم أفريقيا

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