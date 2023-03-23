الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رئيس شبكة «الحياة»: الشيخ عثمان الخشت يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من «الحسين»

محمد التوني
محمد التوني

تواصل شبكة تليفزيون الحياة، إذاعة صلاتي العشاء والتراويح، من مسجد الإمام الحسين، حيث يؤم المصلين الليلة، الشيخ عثمان الخشت.

تصدرت قناة الحياة، صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إذاعة صلاتي العشاء والتراويح، بداية من الأمس.

قال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن هذا النجاح، في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري، الذي يحب المدرسة المصرية في التلاوة.

أعلن التوني، إن إذاعة صلاتي العشاء والترويح يوميا، يأتي في إطار التطوير الكبير، الذي تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله.  

تذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للسادة المشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبد الفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.

وتقدمت أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للمشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.

رئيس شبكة تليفزيون الحياة شبكة تليفزيون الحياة عثمان الخشت صلاة التراويح مسجد الحسين العشاء والتراويح

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