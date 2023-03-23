الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. إذاعة القرآن الكريم.. «برامجها وتلاوات أذان المغرب»

إذاعة القرأن الكريم
إذاعة القرأن الكريم

تصدرت كلمات القرأن الكريم التريند وعمليات البحث بمحرك "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع بداية أيام شهر رمضان الكريم، ومع تصدر إذاعة القرآن الكريم التريند نقدم لكم من خلال هذه السطور تفاصيل إذاعة القرأن الكريم خلال شهر رمضان.

برامج و مسابقات إذاعة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 2023:

أعلنت إذاعة القرأن الكريم عن بعض ما تقدمه خلال شهر رمضان المبارك، وهي كالتالي:

الفترة المفتوحة (مع الصائمين):

ويتم خلال استضافة أساتذة متخصصين في الفقه، وتذاع بعد أذان العصر أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة.

مسابقة (مع القرآن الكريم) تقديم الإذاعي رضا عبد السلام.

برنامج (رمضان في ذاكرة العلماء والأدباء ) تقديم الإذاعى السيد صالح.

مسابقة (الماء في القران والسنة) تقديم الإذاعي فؤاد حسان.

برنامج (فقه الصيام) فكرة وإعداد أمل سعد، وضيف البرنامج الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ويذاع في تمام الساعة 11.51 ظهرًا وتعاد الحلقة الساعة 18.47 مساءً.

كما تقوم إذاعة القرآن الكريم ببث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مساجد محافظة القاهرة بشكل يومي.

جدول قرآن المغرب على إذاعة القرآن الكريم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان:

 

الخميس 23-3: تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من من سور الحشر، الطارق، الفجر، البلد، الفاتحة وأول صورة البقرة.

الجمعة 24-3: تلاوة الشیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد وماتيسر من سورتي مريم والبلد.

السبت 25-3: تلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور النساء، الطارق وقريش.

الأحد 26-3: تلاوة الشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يوسف.

الإثنين 27-3: تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة الكهف.

الثلاثاء 28-3: تلاوة الشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسر من سور الحجرات، ق، الضحى والشرح.

الأربعاء 29-3: تلاوة الشيخ محمود على البنا وماتيسر من سور يس، الصافات، النازعات وقصار السور. 

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