الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: الرئيس السيسي يعطي ملف التعليم أولوية خاصة باعتباره قاطرة تنمية الجمهورية الجديدة

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

قال النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، إن السياسية تعطي ملف للتعليم أهمية خاصة وتسعى لتحسين العملية التعليمية وأجور المعلمين بصفة مستمرة وهو ما تم من خلال إقرار حوافز جديدة لهم.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال  المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدين بحضور الدكتورة زينب الباهي عميد المعهد عددًا من رموز العمل الاجتماعي في مصر، من بينهم العالم الجليل الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع - مدير مكتبة الإسكندرية، النائب عـلاء خاطـر عضو مجلس النواب، الدكتور عبد الحميد زيد نقيب عام الاجتماعيين بمصر.

وأشار إلى أن التعليم قاطرة التنمية الحقيقة وبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، حيث حقق الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة البلاد في عام 2014 طفرة هائلة في التعليم، حيث وضع الرئيس السيسي ملف التعليم على أولوياته بهدف تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج بشكل يتواكب مع التغيرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن تطوير التعليم في عهد الرئيس السيسي بدء منذ سن الطفولة، وذلك بهدف تغيير منظومة التعليم وتطويرها، بهدف إخراج جيل جديد متعلم ومتطور.

وأكد أن قطاع التعليم شهد في عهد الرئيس السيسي طفرة في إنشاء الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية ومجال التعليم العالي بشكل ليس له مثيل.

النائب علاء عبدالنبي مجلس النواب أجور المعلمين مكتبة الاسكندرية المنظومة التعليمية

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