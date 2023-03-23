تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الإذاعية القديرة «أبلة فضيلة»

تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإذاعية القديرة فضيلة توفيق والشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، والتي تعد أشهر مقدمة برامج أطفال وصاحبة الصوت المميز والأداء البسيط، التى رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٩٣ عاما، بعد مسيرة من العطاء في العمل الإذاعي، وظلت برامجها محفورة في وجدان وأذهان المصريين والعالم أجمع.



وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان وإنا لله و إنا اليه راجعون.