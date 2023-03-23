الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول» تستهدف إنتاج 480 ألف أوقية ذهب من منجم السكري خلال 2023

أرشيفية
أرشيفية

تضع وزارة البترول والثروة المعدنية خطط طموحة خلال العام الجاري 2023، من خلال زيادة الانتاج من منجم السكري، لـ480 ألف أوقية ذهب، وذلك بعد استكشاف جيوفيزيقي باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة في مصر.

يأتي هذا في ظل ارتفاع احتياطيات المنجم بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11 مليون أونصة، وفق أحدث المؤشرات الخاصة بموارد المنجم، وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات، نحو 20 مليار دولار.

فيما كشف محمد إمام خبير التعدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استمرارية التنمية والبحث والاستكشاف كانت السبب الرئيسي في وصل إنتاج المنجم الفعلي إلى 15 طن من الذهب الذي يذهب نصفه أو قيمة ذلك النصف إلى خزينة الدولة طبقًا للاتفاقية مع شركة سنتامين للتعدين الأسترالية، المُشغِّلة للمنجم.

وفي ذات السياق أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن تحقيق إنتاج منجم السكري 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي تقدر إيراداتها حوالي 7.5 مليار دولار وقدرته المتوقعة على تحقيق المزيد في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به، وبدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، نتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات المهمة على أن الاستثمار التعديني بمصر في الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح الاقتصاد المصري. 

وأوضح الملا، خلال الجولة التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية، أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري من خلال المزايدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة وتفتح الباب أمام تحقيق اكتشافات اقتصادية واستغلال أفضل للثروات التعدينية.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول إنتاج 480 ألف أوقية ذهب منجم السكري محمد حمدى زكى

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