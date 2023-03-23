الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نساء مصر»: تعزيز الشمول المالى لدعم المرأة يؤكد إيمان الرئيس بمشاركتها فى التنمية

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية الأم المثالية، بشأن التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، وذلك فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن هذه التوجيهات تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ القائمة على فكرة تعزيز الشمول المالي للمرأة ونوعيتها فيما يتعلق بأوجه الادخار والإقراض واستثمار طاقتها ومؤهلاتها فيما يفيد المجتمع.

وأشارت إلى الخطوات التي يتخذها البنك المركزي في تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الشمول المالي للمرأة، واصفة إياها بالإيجابية التي تسهم في رفع درجة الوعي لدى المرأة، وتسهيل آليات تعاملها مع الخدمات المالية، وتوسيع قاعدة إقامة مشروعات صغيرة تقودها المرأة، خاصة في الأماكن الريفية ونجوع الصعيد.

ولفتت العبسي إلى أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن المرأة تتحكم في نسبة كبیرة من الثروات التى تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر فیما یزید عنلى 80% من القرارات الشرائیة والاستھلاكیة، لافتة إلى أن هذه النسبة تجعلها مصدر جذب للبنوك، ومن ثم وجب وضع العديد من الاستراتيجيات التي تنظم آليات التعامل بين المرأة والبنوك، من خلال توعيتها بآليات فتح حسابات مصرفية لها، فضلا عن تنظيم قدراتها الشرائية.

وأكدت أن السير وفقا لاستراتيجية تدعم تعزيز الشمول المالي للمرأة، سيسهم بشكل فعال في توسيع نطاق مجموعات الادخار والإقراض وتعزيز استدامتها، من خلال توعية المرأة بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الدفع الملحقة بها.

وأضافت الدكتورة منال العبسي أن استهداف النساء كفئة للبنوك تعد مصدر ربح لها، لعدة أسباب، أبرزها فكرة ولائها للبنك الذي تتعامل معه، فضلا عن زیادة معدلات الادخار لدي النساء، باعتبارهن يدخرون أموال أكثر من الرجال وودائعھم بالبنك تزداد بمعدل أسرع، فضلا عن انخفاض نسبة عدم السداد والقروض المتعثرة عندما یستھدف البنك المزید من النساء نظرا لالتزامهم بمواعید السداد، ووعيهم بمخاطر الإقراض، وتأثير المرأة القوي على أفراد الأسرة في تشجيعهم علي فتح حسابات بالبنوك.

وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر إلى أن القيادة السياسية لها الفضل الأكبر في تحريك كافة المؤسسات والمجالس لتحقيق استراتيجية تمكين المرأة المصرية، على رأسها استراتيجية مصر 2030، التي اهتمت بتناول قضية الشمول المالي للمرأة وذلك بالتزامن مع المبادرة الحكومیة "تكافل وكرامة" والتي تستھدف الفئات المھمشة أبرزها السيدات، والتي منحت لهن دعما كبيرا كان لا بد من استراتيجية أخرى تستهدف توعية المرأة بالشمول المالي وآليات التعامل مع البنوك المصرفية على نطاق أوسع من المشاركة.

وثمنت جهود البنك المركزي في الاهتمام للتوعية المالية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم السيدات، قائلة: ساهمت إطلاق مبادرات البنك المركزي في زيادة الوعي من خلال ورش العمل والبرامج الداعمة لموضوع الشمول المالي للمرأة، ودعم رائدات الأعمال، والمشاريع الناشئة، فضلا عن استهداف خلق كوادر نسائية ريادية في مختلف المجالات.

2030 احتفالية الأم المثالية الادخار والإقراض الرقمي الاسرة المصرية البنك المركزي الجمعية العمومية لنساء مصر الح الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر الشمول المالي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

القبض على المتهم فى قضية فساد المليار دولار بالهرم

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

بروتوكول تعاون بين مستثمرى أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية

تبطين 652 كم من الترع بتكلفة 1.6 مليار جنيه في بني سويف

«كتف في كتف».. توزيع كراتين رمضان ولحوم على 10 آلاف مستفيد بقرى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»