مراسلة «القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى أول أيام رمضان

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن شابًا فلسطينيًا استشهد في أول أيام شهر رمضان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية بجنوب شرق طولكرم.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية وأطلقت الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية تجاه المنازل واستشهد الشاب أمير عماد أبوخديجة الذي يبلغ من العمر 25 عامًا.

وأشارت إلى تزايد أعداد الشهداء منذ العام الحالي 2023 إلى 90 شهيدًا، موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في القدس صباح اليوم.