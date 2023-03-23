تشييع جثمان موظف بمجلس مدينة دمنهور سقط من أعلى برج سكنى أثناء عمله

شيع المئات من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان خالد عبدالعال، الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والذي توفي أثناء تأدية عمله إثر سقوط من أحد الأبراج السكنية، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الأتوبيس.

كانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شهدت حادثاً مأساويا، حيث لقي موظف بإدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور مصرعه في الحال، جراء سقوطه من أعلى برج سكنى أثناء تأدية عمله، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونعت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خالد عبدالعال، الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع نعي الوحدة المحلية: "تتقدم رئاسة مركز ومدينة دمنهور بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة الزميل الشهيد خالد عبدالعال، والذى عمل عضوا للرقابة والمتابعة، والذى استشهد فى سبيل الله اليوم أثناء تأدية عمله، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كما نعي عدد كبير من موظفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة، وكذا مواطني المحافظة، الفقيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الموظف المتوفى كان نموذجا للموظف المثالي المتفاني في عمله بإخلاص، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين.